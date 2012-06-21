Італійські археологи виявили в Помпеях мармурову гробницю I століття нашої ери, яку оперізує епітафія довжиною понад чотири метри – найдовша з усіх збережених в античних містах. В епітафії перераховано звання і заслуги померлого – місцевого політика і організатора гладіаторських боїв. У написі, зокрема, згадується скандально відоме побоїще під час битви гладіаторів, яке описує римський історик Тацит. Епітафія не збереглася в повному обсязі, тому ім'я покійного в ній відсутнє, але, судячи з опису, гробниця, належала Гнею Аллію Нигидій Маю. Про знахідку повідомляють La Repubblica і The History Blog.

Поховання, яке знаходилося за Стабіанськими воротами на південному кордоні Помпей, виявили випадково. Під час реставрації будинку XIX століття, розчищаючи фундамент, будівельники побачили мармурові плити, які виявилися гробницею без верхньої частини. Можливо, перекриття гробниці знищили під час спорудження будинку. Гробницю оперізує епітафія довжиною понад чотири метри, текст на якій напилали в сім рядків. Як стверджують автори The History Blog, це найдовша епітафія з усіх, які були знайдені колись під час розкопок античних міст.

У написі перераховувалися звання і етапи життя покійного. Коли йому було 15-17 років, у святкуванні його повноліття взяло участь кілька тисяч чоловік, для яких приготували 416 банкетних залів. Пізніше Май влаштовував пишний банкет з нагоди свого весілля. Також він займався політичною діяльністю, його обрали дуумвіром квінквенналом – так називали одного з двох глав міської адміністрації, яких вибирали раз на п'ять років.

З епітафії стало відомр, що крім політичної діяльності небіжчик регулярно організовував гладіаторські бої і цькування звірів. У звичайних боях брало участь не менше 30 пар гладіаторів, а під час великих ігор їх могло бути кілька сотень. За словами Массімо Осанна (Massimo Osanna), генерального директора музею, деталі біографії померлого, розкіш гробниці і її розташування поруч з усипальнями інших Алліїв вказують на те, що в ній похований Гней Аллій Нигидій Май.

Він був сином вільновідпущеника (відпущеного на свободу раба), зробив карколомну кар'єру і став особистим другом імператора Нерона. У 55-56 роках Аллія Нигидій вибрали головою міської адміністрації Помпей. Крім того, він був надзвичайно багатим і успішним імпресаріо гладіаторських боїв. Його ім'я з'являється в 17 написах, графіті і едиктах, висічених на стінах Помпей. Мабуть, він помер за рік до виверження Везувію 79 року, яке знищило місто.

Аллій Нигидій Май мав відношення до скандально відомому побоїща між громадянами Помпей і сусіднього міста Нуцерії. Воно відбулося в 59 році під час гладіаторських боїв. Під час побоїща було багато поранених і загиблих. Імператор наказав провести розслідування інциденту. Як наслідок: гладіаторські бої і цькування тварин заборонили в Помпеях на 10 років, а організаторів боїв вислали з міста.

Італійські вчені виявили в Помпеях мармурову гробницю I століття нашої ери.

Посмертнийнапис на гробниці, як запевняють дослідники – найдовший з усіх збережених в античних містах, йдеться у повідомленні на The History Blog.

Напис свідчить, що в могилі поховано місцевого політика і скандально відомого організатора гладіаторських боїв Гнея Аллія Нигидія Май. Справа в тому, що, хоча в епітафії не вказано ім’я, в ній згадується побоїще під час битви гладіаторів, яке описує римський історик Тацит. Також ім’я Гнея згадується в 17 написах, знайдених раніше на стінах Помпей.

Массімо Осанна називає гробницю найбільш значною знахідкою за останні десятиліття. Але і крім неї в Помпеях за останні роки знайдено чимало цікавого. Так, два роки тому археологи знайшли доримське поховання племені самнитів і змогли за станом зубів відновити дієту жителів міста. Також вчені реконструювали будинок багатого помпейского лихваря.