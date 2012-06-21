Один з найпомітніших заходів цими днями в Івано-Франківську — відкриття угорського культурно-освітнього центру. Він символічно увінчав ті, які відбувалися у громадському й культурному житті Прикарпаття останніми роками. Серед них відкриття Почесного консульства Угорської Республіки, угорської недільної школи, гастролі будапештського театру оперети з безсмертною «Сільвою» Імре Кальмана, фотовиставка угорського митця Йожефа Товта «Збудована спадщина Угорщини» та інші.
Дружні зв’язки двох країн-сусідок, які вони вважають стратегічно важливими і перебувають у постійному розвитку, тепер доповнилися появою центру культури й освіти. «Ми бачимо, що наша сила у співпраці. Вона підтверджується тими зусиллями, яких доклали Угорщина та Почесне консульство Угорщини в Івано-Франківську для відкриття цього центру», — сказав на відкритті генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайла.
Про значення закладу для розширення культурних зв’язків двох країн говорив заступник голови обласної державної адміністрації Дмитро Романюк, почесний консул Угорщини в місті Івано-Франківську та області Василь Вишиванюк. Підкреслювали важливість тіснішої співпраці Прикарпаття з угорськими регіонами і в соціально-економічній сфері.
Ішлося про історію угорців, які жили й бували на Прикарпатті, а також про плани центру. Серед них мистецькі виставки, організація відпочинку дітей представників угорської громади, пошукові роботи з перепоховання угорських воїнів, які загинули в Першу та Другу cвітові війни. З невеликим концертом виступили діти — учасники угорських національно-культурних товариств Закарпаття й Івано-Франківщини.