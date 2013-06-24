Ізраїльський оборонний підрядник Rafael оголосив про розробку першої у своєму роді системи гіперзвукового перехоплення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

За інформацією компанії, ракета-перехоплювач Sky Sonic, яка розробляється вже близько трьох років, буде показана на Паризькому авіасалоні наступного тижня.

редставники Rafael заявили, що компанія лише нещодавно отримала дозвіл Міністерства оборони на демонстрацію цієї системи.

Ракета Sky Sonic «являє собою великий технологічний стрибок у гіперзвуковій протиракетній обороні», зазначили у компанії.

У компанії не змогли назвати терміни, коли ракета буде готова до використання, але повідомили, що перші випробувальні польоти відбудуться найближчим часом.

Rafael вважається одним з головних військових підрядників Ізраїлю, який допомагає розробляти деякі з провідних систем озброєнь країни, в тому числі систему протиповітряної оборони малого радіусу дії «Залізний купол» і ракету точного наведення Spike.

Наразі компанія також розробляє потужну лазерну систему перехоплення «Залізний промінь» (Iron Beam), яку називають потенційною «зміною правил гри» в боротьбі з ракетними атаками.

Як повідомляв Укрінформ, в Ірані на офіційній церемонії представили новітню балістичну ракету «Хорремшехр-4» або «Хейбар».