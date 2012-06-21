Незвичайну знахідку зробили під час земляних робіт у сафарі-парку міста Рамат-Гана на території Ізраїлю. Виявлено парні саркофаги часів Стародавнього Риму. До речі, саркофаги знайшли вдруге: багато років тому їх уже знаходили на території парку розваг, але тоді вченим про знахідку не повідомили, а закопали їх в іншому місці.

Прибулі на місце повторної знахідки експерти ідентифікували раритет періодом римського панування, саркофагам приблизно 1800 років. Співробітники Управління старовини Ізраїлю надзвичайно здивовані знахідці, оскільки саркофаги, судячи з орнаменту, парні, і виконані в стилі, в якому в Римі в той період оформляли кам’яні домовини для знатних людей. Однак частина прикрас виконана не до кінця, а найголовніше, саркофаги виготовлені не з мармуру, як це було прийнято, а з місцевого каменю.

Вчені вважають, що вони зіткнулися з рідкісною спробою імітації розкішних римських поховань. Обидва саркофаги відповідають усім вимогам розкоші того періоду, за винятком матеріалу, який не є благородним. Можливо, причиною цього був поспіх, як і не завершена робота граверів.

Незважаючи на те, що робота майстрів була не закінчена, на саркофагах можна розрізнити орнаменти з квіткових гірлянд і символічних дисків. Між ними вчені виявили овальні заготовки для виноградних грон. Однак саме ця частина роботи була не завершена з невідомих причин.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»