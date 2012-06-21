На Миколаївщині зафіксовано груповий випадок захворювання дітей з ознаками харчового отруєння. За оперативними даними за медичною допомогою звернулося 18 дітей з міста Києва віком 9-12 років, які відпочивали на одній з баз відпочинку у селі Коблево.

 «Усі діти оперативно направлені до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні, де їм було надано невідкладну медичну допомогу, повідомив заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кіндратів. За попередніми висновками лікарів, у дітей діагностували ротовірусну інфекцію. Завдяки своєчасно наданій медичній допомозі ситуація не є критичною і стан хворих не важкий». Керівництво області одразу взяло ситуацію на особистий контроль і у випадку погіршення стану хворих, розглядало можливість їх перевезення до обласної інфекційної лікарні у місті Миколаєві. Наразі відповідні служби встановлюють можливі причини того, що відбулося. За попередніми даними надзвичайну ситуацію міг спровокувати стан води в басейні де проводили час діти. Завдяки тому, що в зонах відпочинку чергують додаткові бригади швидкої допомоги, медикам вдалося оперативно втрутитися у надзвичайну ситуацію і надати постраждалим необхідну допомогу. Наразі, ситуація, що сталася з дітьми в Коблево знаходиться на постійному контролі керівництва Миколаївської облдержадміністрації.