На Миколаївщині зафіксовано груповий випадок захворювання дітей з ознаками харчового отруєння. За оперативними даними за медичною допомогою звернулося 18 дітей з міста Києва віком 9-12 років, які відпочивали на одній з баз відпочинку у селі Коблево.
«Усі діти оперативно направлені до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні, де їм було надано невідкладну медичну допомогу, – повідомив заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кіндратів. – За попередніми висновками лікарів, у дітей діагностували ротовірусну інфекцію. Завдяки своєчасно наданій медичній допомозі ситуація не є критичною і стан хворих не важкий». Керівництво області одразу взяло ситуацію на особистий контроль і у випадку погіршення стану хворих, розглядало можливість їх перевезення до обласної інфекційної лікарні у місті Миколаєві. Наразі відповідні служби встановлюють можливі причини того, що відбулося. За попередніми даними надзвичайну ситуацію міг спровокувати стан води в басейні де проводили час діти. Завдяки тому, що в зонах відпочинку чергують додаткові бригади швидкої допомоги, медикам вдалося оперативно втрутитися у надзвичайну ситуацію і надати постраждалим необхідну допомогу. Наразі, ситуація, що сталася з дітьми в Коблево знаходиться на постійному контролі керівництва Миколаївської облдержадміністрації.