Японська компанія Toyota веде розробку електромобіля, який буде заряджатися за кілька хвилин.
Імовірно, електромобіль надійде в продаж не раніше 2022 року.
Він буде працювати на твердотільних батареях на відміну від літій-іонних, які використовуються в електромобілях зараз. Це дозволить суттєво скоротити час зарядки. У Toyota відмовилися коментувати ці відомості, інформують зарубіжні ЗМІ.
Як відомо, Toyota вже планує виробляти електромобілі з 2019 року в Китаї, але ця модель буде базуватися на вже існуючих C-HR і використовувати літій-іонні батареї.