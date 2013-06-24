МОЗ уніфікує навчання з проведення базових та розширених реанімаційних заходів у 14 підпорядкованих йому закладах вищої освіти. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Володіння навичками проведення серцево-легеневої реанімації – це «must have» для кожного медичного працівника. Якісне навчання – запорука безпеки пацієнтів. Тож важливо, щоби кожен фахівець, який завершить медичний ЗВО, мав сучасні знання і дотримувався найновіших настанов, що дозволяють рятувати сотні тисяч життів дорослих і дітей в усьому світі.

Проєкт реалізується у 14 медичних закладах вищої освіти:

Буковинський державний медичний університет,

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова,

Дніпровський державний медичний університет,

Донецький національний медичний університет,

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет,

Івано-Франківський національний медичний університет,

Державний заклад «Луганський державний медичний університет»,

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця,

Одеський національний медичний університет,

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України,

Харківський національний медичний університет,

Полтавський державний медичний університет.

Проєкт триватиме у кілька етапів.

Наразі розроблені і розіслані методичні рекомендації для викладачів, а вже наприкінці жовтня 12 педагогів з кожного ЗВО запросять на семінари, де розглядатимуться симуляційні технології під час викладання базової та розширеної серцево-легеневої реанімації (СЛР) у студентів. Семінари розпочнуться в другій половині жовтня та триватимуть до кінця року.

Водночас розпочалося анонімне онлайн-опитування студентів/інтернів. Воно допоможе оцінити якість навчання студентів третього курсу та молодше, а також студентів шостого курсу та інтернів.

Команда Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ Україні, яка реалізує проєкт, запрошує студентів долучитися до опитування студентів, які мали досвід занять з базової серцево-легеневої реанімації (СЛР), в тому числі з використанням симуляційних методів навчання. Опитування є анонімними, а відповіді не передаються третім особам. Водночас результати опитування допоможуть виявити наявні проблеми та визначити оптимальні способи реалізації проєкту.

Проєкт реалізується на доручення міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та за підтримки офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні.