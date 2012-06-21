Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
В Миколаєві відбувся V обласний фестиваль дитячої творчості «Art-mix», який організував Миколаївський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи. Діти змагалися в двох номінаціях — «Вокальне мистецтво» і «Декоративно-прикладне мистецтво».
Номінацію «Вокальне мистецтво» представили майже 100 вокалістів з 11-ти районів області та з 16 об’єднаних територіальних громад. Учасники вокального конкурсу виконували естрадні та народні пісні, композиції в стилі джазу, фолк та поп року, хіп-хопу.
У номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» звання кращих виборювали 20 майстрів і майстринь з Братського, Арбузинського та Новобузького районів; представники шести ОТГ. Кожен юний талант представив власну міні-виставку художніх виробів різних технік — живопис, джгутова техніка, батик, гончарна кераміка, бісероплетіння, ліплення, декоративний розпис, вирізка, вишивка.
Переможців в двох номінаціях нагороджено сувенірами, кубками, солодощами.