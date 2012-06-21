У зв’язку з підвищенням середньоденної температури та поліпшенням погодних умов в акваторії та на підходах до Миколаївського морського порту значно зменшилась кількість льоду. Тож розпорядженням капітана порту оголошено закінчення льодової кампанії. Загалом льодова кампанія в Миколаївському морському порту тривала майже два місяці поспіль.
Складна цьогорічна льодова кампанія в акваторії Миколаївського морського порту не завадила проведенню від каналу в порт у складі 59 караванів 183 суден, в результаті чого було здійснено швартовні операції з судами різного типу. Протягом усієї льодової кампанії проводку судів та швартування в льодових умовах забезпечували буксири «Гайдамака», «Бакай» та буксири дев’яти приватних підприємств, які мають льодовий клас. Як повідомив капітан порту, льодова кампанія 2017 була успішною. Попри деякі складнощі порт повністю дотримався особливих умов під час порядку та проведення суден.