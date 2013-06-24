4 грудня в Міністерстві економіки України відбулися консультації з делегацією Європейського Союзу стосовно Складової II програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Складова II передбачає створення спеціального інвестиційного механізму обсягом 8 млрд євро для зниження ризиків фінансування програм у пріоритетних секторах, завдяки чому приватні інвестори зможуть отримати фінансування інвестиційних проектів через міжнародні фінансові інституції. Про це повідомляє Урядовий портал.

З української сторони участь у зустрічі взяли заступник Міністра економіки України Володимир Кузьо, заступник Міністра економіки України — Торговий представник України Тарас Качка, представники Міністерства фінансів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Урядового офісу євроінтеграції, Офісу Реформ Кабінету Міністрів України, Київської школи економіки та інші.

Ключовими темами обговорення під час консультацій з представниками ЄС стали умови функціонування інвестиційної рамкової програми в межах Ukraine Facility, залучення публічних та приватних інвестицій та координація зусиль МФО. Важливими для обговорення також стали аспекти формування портфеля проектів у державному та приватному секторах, а також найкращих практик з метою аналізу ефективності державних інвестиційних проектів та проектів залучення приватних інвестицій.

«Спеціальний інвестиційний інструмент в рамках програми Ukraine Facility передбачає 8 млрд євро для зниження ризиків фінансування проектів та потреб приватного сектору та державних інвестиційних проектів, спрямованих на економічне зростання. Ці кошти Україна не отримає напряму. Фінансування буде направлено через ЄБРР, ЄІБ та інші європейські міжнародні фінансові інституції та двосторонні агенції з розвитку. Загальний очікуваний обсяг інвестицій, який ми зможемо залучити завдяки цьому інструменту, оцінюється у близько 40 млрд євро.

Ми бачимо в цьому велику можливість для залучення та розвитку приватного сектору та його активної участі в повоєнній відбудові України, а також ефективності державних інвестицій, націлених на економічне зростання. Обговорили необхідність спільно побудувати прозоре та збалансоване управління Складовою II, залученість до процесу оцінки державних інвестиційних проектів та проектів приватного сектору, а також координації зусиль з міжнародними фінансовими організаціями”, — зазначив заступник Міністра економіки України Володимир Кузьо.

Нагадаємо, План для Ukraine Facility – це технічний документ, необхідний для реалізації програми фінансової підтримки України від Європейського Союзу. Проєкт програми Ukraine Facility передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років, з яких 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності. Підтримка надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ. План не є загальною стратегією відбудови, він охопить лише частину передбачених на наступні роки державних змін з фокусом на макроекономічне зростання.