2 серпня Міністерство освіти і науки України і «Благодійний фонд Руслана Шостака» підписали меморандум про співпрацю, метою якого є забезпечення українських учнів і вчителів необхідними гаджетами для дистанційного навчання. Про це повідомляє Урядовий портал.

Кожна дитина має право здобувати якісну освіту. І сьогодні діти-сироти не повинні залишатися осторонь освітнього процесу. З огляду на це Міністерство освіти і науки України та «Благодійний фонд Руслана Шостака» вирішили співпрацювати в межах охорони дитинства. Зокрема, для забезпечення прав і різнобічних інтересів дитини, спрямованих на надання якісної освіти – сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування та тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Одним з основних напрямів цієї взаємодії стане забезпечення дітей гаджетами для навчання.

«Станом на кінець навчального року 1,5 млн школярів навчалися дистанційно. Тому забезпечення учнів гаджетами для навчання є одним із пріоритетних напрямків МОН. Наразі спільно з різними партнерами вже доставлено понад 96 тисяч гаджетів для вчителів і понад 34 тисячі для учнів. Проте ще 217 тисяч гаджетів украй потрібні українським школярам. Наше завдання — забезпечити доступ до освіти кожній українській дитині», — наголосив під час зустрічі Міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

«Онлайн-навчання вже є звичним для дітей. І наше завдання як Фонду — створити рівні можливості для дітей в освітньому процесі. Перше, що ми хочемо зробити, це забезпечити українських учнів і вчителів комп'ютерною технікою. Передусім дітей-сиріт. Сьогодні в Україні існує величезна потреба в гаджетах для навчання, оскільки не всі батьки мають змогу їх придбати. Ситуація з забезпеченням комп'ютерами дітей-сиріт ще гірша. Вони дуже часто не мають доступу до онлайн-навчання. Ми вперше зіткнулися з цим у проекті «Дитинство без війни». Тоді завдяки українським волонтерам змогли забезпечити майже 1000 дітей необхідними гаджетами. Проте Фонд готовий опікуватися всіма дітьми-сиротами України. І ми прагнемо співпрацювати з Міністерством освіти і науки України, щоб надати дітям-сиротам усе необхідне для здобуття якісної освіти», — зазначила своєю чергою директор БО «БФ «Руслана Шостака» Наталя Масло.