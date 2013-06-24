Міністерство охорони здоров’я України та благодійний фонд «Protez Foudation» підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Його метою є консолідація зусиль щодо благодійної діяльності в частині протезування. Йдеться про реалізацію спільних заходів та проектів, що стосуються виготовлення, встановлення, гарантійного та післягарантійного обслуговування протезів для громадян України, що постраждали внаслідок повномасштабної війни. Про це повідомляє Урядовий портал.

«За 2021 рік в електронній системі охорони здоровʼя зареєстровано понад 17 тисяч пацієнтів, як військових, так і цивільних, яким було проведено ампутації, у 2022 році – майже 33 тисячі, за 8 місяців 2023 року – більш ніж 24 тисячі. При цьому сама кількість ампутацій є значно більшою. На жаль, реалії війни такі, що ця кількість зростає щодня. Критично важливо зробити все, аби люди мали можливість максимально повернутися до нормального життя. В Україні працює державна програма безоплатного протезування цивільних громадян та учасників бойових дій. Однак допомога міжнародних організацій, благодійних фондів та приватних ініціатив також є дуже важливою для нас, особливо що стосується протезування верхніх кінцівок. Це дозволяє як пришвидшити процес отримання протезів, так і працювати над розвитком цієї галузі загалом, організовуючи навчання фахівців та обмін найкращими практиками. Вдячний всім, хто проявляє таку ініціативу та таким чином підтримує Україну», – зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

113 українських громадян вже отримали допомогу від благодійного фонду «Protez Foundation»: серед них – 106 військовослужбовців, 4 цивільних та 3 дитини. Фонд покриває витрати на транспортування до США, фінансує виготовлення протезів, а також організовує повернення пацієнтів після протезування в Україну.

Також Фондом реалізується програма навчання українських спеціалістів у галузі протезування, реабілітації та хірургії. Вона спрямована на підвищення навичок та обмін досвідом з американськими спеціалістами. Вже 26 фахівців з різних напрямків та міст України взяли участь в проекті. Нещодавно свій курс навчання та обмін досвідом у США завершила 4-та група фізіотерапевтів.

Крім цього, у Сваляві на Закарпатті працює клініка фонду «Protez Foundation», де військові можуть прямо у сервісному центрі безоплатно замінити чи відремонтувати протези без необхідності їхати в США. Незабаром планується відкриття ще однієї такої клініки в Києві.