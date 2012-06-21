У Національному банку України розглядають можливість випуску електронної гривні на базі інноваційних технологій, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу НБУ.
«У рамках заходів проекту Cashless еconomy аналізуються можливості використання технологій blockchain для впровадження інноваційної, високозахищенної, ефективної та гнучкої платформи, покликаної задовольнити потреби платіжного ринку країни і вирішити проблемні питання у сфері безготівкового обороту коштів в Україні», – сказав представник прес-служби.
Передбачається, що реалізація даного проекту дозволить побудувати загальнодержавну, прозору і високоефективну роздрібну платіжну платформу з мінімальними транзакційними витратами та практично миттєвою швидкістю переказу грошей від одного учасника до іншого.
Пілотний проект плануються провести на волонтерських засадах із залученням ініціативних учасників платіжного ринку України. А після реалізації проекту та оцінки його результатів Нацбанк буде приймати рішення щодо подальших дій з впровадження електронної гривні.