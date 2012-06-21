З торішнього жовтня органи Пенсійного фонду Сумщини активно долучилися до реалізації проєкту з оцифрування пенсійних справ. Як повідомили в ГУ Пенсійного фонду України в Сумській області, за чотири місяці в електронний формат переведено 10 тисяч справ пенсіонерів і нині щотижня оцифровують близько 900. За цим показником Сумщина лідер в Україні.
В органах Пенсійного фонду краю зміцнили й удосконалили відповідну матеріально-технічну базу, завдяки чому людям похилого віку створюють додаткові зручності й можливості отримувати належну інформацію, на відстані контролювати ті чи ті процеси в оформленні документів тощо. Нині користувачі електронних сервісів Пенсійного фонду на Сумщині — дві третини його клієнтів, зокрема 50 тисяч — особи з інвалідністю, для яких ця послуга особливо зручна і потрібна.