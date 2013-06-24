У Дніпропетровській області працює гаряча лінія для родичів зниклих безвісти воїнів. Її створило обласне бюро судово-медичної експертизи. Зателефонувавши за спеціальним номером, можна перевірити, чи немає близької людини серед загиблих.

Для цього за номером (067) 806 10 12 необхідно назвати прізвище, ім’я та по-батькові близької людини, яка вважається безвісти зниклою. А ще – дату народження. Надіслати ці дані можна і будь-яким зручним для вас месенджером – Viber, Telegram, WhatsApp або Signal.

Тільки-но інформацію перевірять, вам дадуть відповідь. Якщо оборонця немає у списках загиблих, скоординують, що робити далі.

Дзвінки приймають з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00. П’ятниця до 15:00, субота – до 14:00.