В Україні триває загальнонаціональна кампанія з «наздоганяючої вакцинації» проти кору для дітей, які внаслідок зміни місця проживання, тимчасового виїзду за кордон чи інших обставин пропустили планові щеплення. Загалом, понад 260 тисяч дітей потребують надолужити щеплення проти кору в ході вакцинальної кампанії. Це діти віком від 2 до 16 років. Одна дитина, яка захворіла на кір, може інфікувати 7-9 дітей, які не мають імунітету. Про це повідомляє Урядовий портал.

«У частини дітей без імунного захисту кір має важкий перебіг та викликає ускладнення. Щоб досягти колективного імунітету та щоб кожна дитина отримала індивідуальний захист напередодні нового навчального року запущена вакцинальна кампанія проти кору. В областях крім пунктів щеплень та вакцинації у сімейного лікаря працюють мобільні пункти вакцинації. Для внутрішньо переміщених осіб, які не мали змоги вчасно вакцинувати дитину та пропустили щеплення, у регіонах додатково сформовані мобільні вакцинальні бригади. Наразі їх 312, тому зараз батькам варто подбати про імунітет дітей та наздогнати щеплення у будь-який зручний спосіб», – зазначив заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Щеплення проти кору проводять у всіх областях країни. Вакцинувати дитину та перевірити вакцинальний статус можна у сімейного лікаря. Інформацію щодо роботи мобільних бригад з вакцинації у конкретному населеному пункті можна дізнатись у центрах контролю та профілактики хвороб та департаментах охорони здоровʼя в областях.

Вакцина КПК – це складна вакцина, вона захищає одразу від трьох інфекцій – кір, паротит, краснуха. Тому вакцинація саме двома дозами буде формувати повноцінний імунітет проти саме цих трьох типів інфекційних захворювань.

Нагадаємо, діти віком до 6 років мають отримати одну дозу вакцини. Після 6 – другу. Якщо у шестирічної дитини немає жодного щеплення, проводиться дві вакцинації з інтервалом у місяць.