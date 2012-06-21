Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Харківській області захворюваність на грип та гострі респіраторні інфекції за тиждень збільшилася на 2,6%, серед дітей – на 11,6%.
Про це розповідає SQ, оперуючи даними Харківського обласного лабораторного центру.
В області захворіло 5 252 особи, з них 3 тисячі 199 (60,2%) – діти у віці до 17 років. Показник захворюваності – 196,09 на 100 тисяч населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 60,9%. Це характеризує рівень захворюваності як низький.
Госпіталізовано 121 особу, з них 83 (68,6%) – діти.
Рівень епідемічного порогу перевищений у Красноградському районі (на 15,3%), де показник захворюваності – найвищий (729,10 на 100 тисяч населення); найнижчий – у Печенізькому районі (30,47 на 100 тисяч населення).
У Харкові показник епідемічного порогу не перевищений.
«З огляду на триваючу активну циркуляцію вірусів грипу і вірусів респіраторної групи, переважання захворюваності дитячого населення, можна прогнозувати подальше зростання і активізацію захворюваності в цілому», – попередили медики.