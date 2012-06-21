В Одесі зі «злодійського общака» поліцейські вилучили понад мільйон доларів США.
Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Правоохоронці виявили схованку з великою сумою готівки під час масштабної спецоперації.
«В Одесі з ранку йде спецоперація по криміналітету. Епізод: поліція вилучила зі схованки «общак злодія в законі» – 1,069 мільйон доларів, 90 тисяч євро, 500 тисяч гривень», – написав Арсен Аваков.
Раніше відділ комунікації поліції в Одеській області повідомляв, що особовий склад Одеського гарнізону поліції було піднято за тривогою у зв'язку з початком проведення відпрацювання осіб, які негативно впливають на оперативний стан у регіоні.
Начальник ГУ Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін оголосив, що з сьогоднішнього дня і до особливого розпорядження співробітники поліції будуть працювати у посиленому режимі несення служби.
У спецзаходах було задіяно понад 200 співробітників кримінального блоку та бійців спецпідрозділів Нацполіції.