Одеський парк Шевченка незабаром стане центром української національної культури. Одеська міська рада оголосила архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію відповідного благоустрою Центрального парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. Одеський міський голова Геннадій Труханов зауважив, що це рішення було відгуком на пропозицію громадськості. А саме ім’я парку до певної міри визначило його майбутню тематичну спрямованість. Облаштовуючи парк, збережуть його зонування. Слід також забезпечити можливість проведення тут культурно-масових заходів — фестивалів, виставок, концертів.
Конкурс триватиме з 3 квітня до 8 серпня. Його призовий фонд становить 300 тисяч гривень.
На день народження Великого Кобзаря у парку його імені почали розкривати «Таємниці старого парку». Тут стартував проект із проведення екскурсій, присвячених захопливій двохсотрічній історії цієї мальовничої місцини.
Поза тим, у парку вже розпочали будівництво майданчика для екстремальних видів спорту. Він має з’явитися наприкінці літа за 100 метрів від стадіону «Чорноморець». Тут зможуть продемонструвати свої таланти любителі екстремальної їзди на роликах, скейтах та велосипедах.
Усі ці новації в парку Шевченка проводять у межах загального системного благоустрою місць масового відпочинку, зокрема за рахунок позабюджетних коштів. Як зауважив Геннадій Труханов, Стамбульський парк в Одесі приводить до ладу мерія Стамбула, Грецьким опікується грецька діаспора.