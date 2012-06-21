Майже 3 тисячі одеситів пройшли торік безплатну комп’ютерну томографію. Всім пацієнтам, що потрапляли в міські лікарні Одеси з гострим порушенням мозкового кровообігу (інсультом), судомним синдромом, травмами грудної та черевної порожнини, черепно-мозковими та спінальними травмами, проводили діагностичну комп’ютерну томографію в повному обсязі. Поза тим, бюджетним коштом роблять томографію і дітям з неврологічними та соматичними захворюваннями, які перебувають на обліку в дитячих поліклініках міста.
Ця процедура дає змогу своєчасно встановити клінічний діагноз і призначити правильне лікування. Послуги томографії доволі дорогі. В Одесі запроваджено унікальну для України систему проведення такого обстеження за рахунок міського бюджету. В межах муніципальної цільової програми «Здоров’я» торік на забезпечення безплатної томографічної діагностики було спрямовано більш як 2 мільйони гривень. Реалізація цієї програми триватиме і цього року.