В Одесі нещодавно відкрили першу з десяти запланованих поліцейських станцій. Такі станції приходять на зміну дільничним пунктам міліції. Їх встановлюють у найбільш людних місцях або там, де фіксується складна криміногенна ситуація. Сюди громадяни можуть у будь-який час звернутися по допомогу. Перший такий пункт захисту правопорядку був відкритий на розі вулиць Хімічної та Пестеля. Він обслуговуватиме чималу територію промислових околиць в районі селища Цукрового, Бугаївки, Слободки, парку Савицького та вул. Грушевського.
Поліцейська станція обладнана комп’ютерами, засобами зв’язку та камерами відеоспостереження. Створено побутові умови для несення цілодобового чергування.
За станцією закріплено двох дільничних офіцерів, наряд патрульної поліції, екіпаж управління охорони та громадські формування, які займаються охороною правопорядку у відповідному районі Одеси.
Начальник ГУНП в Одеській області Дмитро Головін зауважує, що головною функцією поліцейських станцій нового зразка є оперативне реагування на екстрені ситуації. На кожному об’єкті постійно перебуватиме працівник правоохоронних органів. Відкриття станцій фінансує не бюджет, а окремі підприємці та народні депутати.
Одеський міський голова Геннадій Труханов назвав відкриття поліцейських станцій в районах міста «яскравим прикладом взаємодії місцевих та державних органів влади на благо одеситів». Місто в межах програми «Безпечне місто Одеса» в 2017—2019 роках планує допомагати правоохоронцям з придбанням транспортних засобів та пального для них.
Як ми вже повідомляли, на обласному рівні заради протидії злочинності вже найближчим часом планують придбати 77 автівок для груп швидкого реагування. Після облаштування поліцейських станцій в Одесі наступним кроком має стати відкриття таких закладів у місті-супутнику Чорноморську (колишній Іллічівськ).