В Одеському морському торговому порту розпочато будівництво нового зернового терміналу ТОВ «Новотех-Термінал» проектною потужністю майже три мільйони тонн на рік.
Фінансову підтримку будівництву забезпечив банк «Південний» спільно з лізинговими партнером компанії «Новотех-Термінал» компанією «Теком-Лізинг», йдеться в повідомленні фінансової установи.
Відзначається, що новий зерновий термінал буде розташовуватися на 25 і 26 причалах порту, які здатні приймати судна довжиною до
Будівництво зернового терміналу заплановано в чотири етапи з терміном закінчення у 2019 року.
Проект будівництва пройшов усі необхідні експертизи і технічні узгодження, а земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво, передана в довгострокову оренду Одеською обласною державною адміністрацією.