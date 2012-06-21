В Одеському морському торговому порту розпочато будівництво нового зернового терміналу ТОВ «Новотех-Термінал» проектною потужністю майже три мільйони тонн на рік.

Фінансову підтримку будівництву забезпечив банк «Південний» спільно з лізинговими партнером компанії «Новотех-Термінал» компанією «Теком-Лізинг», йдеться в повідомленні фінансової установи.

Відзначається, що новий зерновий термінал буде розташовуватися на 25 і 26 причалах порту, які здатні приймати судна довжиною до 250 метрів і осадкою до 11 метрів. Термінал буде включати портовий елеватор потужністю одноразового зберігання 110 тисяч тонн збіжжя.

Будівництво зернового терміналу заплановано в чотири етапи з терміном закінчення у 2019 року.

Проект будівництва пройшов усі необхідні експертизи і технічні узгодження, а земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво, передана в довгострокову оренду Одеською обласною державною адміністрацією.

AgroPortal.ua 