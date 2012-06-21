Американські вчені виявили першу в світі теплокровну рибу, повідомляє авторитетний науковий журнал Science.
Глибоководна риба звичайний опах (Lampris guttatus) роду опах, її також називають місячною рибою (Moonfish), має унікальну здатність підтримувати високу температуру всього тіла, як це роблять ссавцям і птахам, повідомляє Кореспондент.
Місячні риби можуть виробляти тепло завдяки постійному руху грудних плавців. Підтримці температури тіла, в свою чергу, сприяє жировий шар, а також особлива структура кровоносних судин, розташованих у зябрах. Така особливість, на думку вчених, дозволяє цим рибам конкурувати з іншими хижими, які живуть у глибинах океанів, роблячи їх більш витривалими і пристосованими до життя.
Як повідомляє видання, вчені виловили рибу з води і зробили замір температури її тіла. Як виявилося, середня температура тіла Lampris guttatus приблизно на
У більшості риб температура тіла збігається з температурою води, в якій вони перебувають, що, в свою чергу, значно обмежує їх біологічні функції при потраплянні у більш холодну воду. Деякі великі риби, такі як тунець, чи акули, мають здатність тимчасово підвищувати температуру в м'язах під час полювання, але згодом їм доводиться повертатися в теплу воду, щоб відновити загальну температуру тіла.
Риби роду опах водяться в океанах на глибині від 50 до
Довжина такої риби може досягати від одного до двох метрів, а вага найбільших екземплярів іноді сягає