Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

У окупованому проросійськими незаконними збройними формуванням Донецьку триває обіцяний у 2014-му «розвиток» і «процвітання». Тобто нині тут ледве-ледве зводять кінці з кінцями ще вцілілі колись потужні вугільні та металургійні підприємства. Чого тільки вартий приклад Донецького металургійного заводу — найстарішого місцевого підприємства із будівництва якого колись почалося формування всього міста. Через різке скорочення виробництва та масове звільнення робітників і кваліфікованих фахівців колишня трудова гордість Донецька поступово перетворюється на руїну. А тим часом люди продовжують звільнятися, а після зупинки через відсутність кадрів енергетичних цехів без опалення можуть залишитися жителі відразу трьох районів — Ленінського, Ворошиловського та Будьонівського.

Про подібну загрозу повідомив у своєму листі до глави «ДНР» Д. Пушиліна голова профкому ДМЗ М. Шпундра, який підтвердив: робітники вже не отримують заробітну плату більше 4 місяців і тому продовжують звільнятися. «Якщо в першому півріччі звільнялися в середньому 34 людини на місяць, у липні-серпні — 120, то у вересні вже 154», — називає він реальні цифри.

Намагаючись привернути увагу проросійської окупаційної влади до загрози зриву подачі тепла жителям міста, голова профкому підтвердив: адміністрація компанії ЗАТ «Зовнішнторгсервіс», філією якої тепер є ДМЗ, тривалий час ніяк не реагує на звернення-прохання про погашення заборгованості. Втім, зважаючи на те, що згадана компанія, яка перебуває у сфері впливу олігарха-втікача, зареєстрована аж у Південній Осетії, фактичним власникам підприємства тепер взагалі «до лампочки» проблеми підприємства-руїни та жителів міста, частина яких взимку та навесні 2014-го повірила обіцянкам про російські зарплати, пенсії та інші блага.