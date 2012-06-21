Президент Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки для участі у 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Цими днями він виступить із промовою у загальних дебатах Генасамблеї ООН, візьме участь у саміті Ради Безпеки ООН з питань миротворчості, заходах високого рівня з питань реформування ООН, а також з питання протидії використанню інтернету з терористичною метою.
Президент має намір представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі, повідомляє департамент прес-служби АП. А на полях сесії заплановано кілька двосторонніх зустрічей Петра Порошенка з лідерами країн світу, зокрема президентом США Дональдом Трампом. У Білому домі заявили, що зустріч лідерів України та США відбудеться у четвер, 21 вересня.