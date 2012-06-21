Проект Sahara Forest запустив в пустелі в Йорданії ферму, де опріснює воду та вирощує овочі, використовуючи енергію сонця й вуглекислий газ.
Ферма розташована на трьох гектарах та має дві теплиці. Щороку тут планується вирощувати
На фермі змонтовані фотогальванічні елементи, які генерують енергію. Для поливу застосовується технологія зрошення.
Окрім створення «зелених» робочих місць, проект спрямований на боротьбу з бідністю в регіоні. Донори проекту — уряд Норвегії та Європейський союз.
«Проект Sahara Forest показує, що застосування інноваційних технологій може створити революцію в землеробстві», — каже Відар Хельгесен, міністр з питань клімату та навколишнього середовища Норвегії.
Sahara Forest — лише старт. У підсумку в Йорданії планують відкрити центр площею
Технології вирощування овочів в пустелі активно розвиваються в Ізраїлі. За рахунок краплинного зрошення фермери не тільки закривають внутрішній попит, але і вирощують продукцію на експорт.