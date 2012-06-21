Проект Sahara Forest запустив в пустелі в Йорданії ферму, де опріснює воду та вирощує овочі, використовуючи енергію сонця й вуглекислий газ.

Ферма розташована на трьох гектарах та має дві теплиці. Щороку тут планується вирощувати 287 фунтів овочів і виробляти понад 2,5 галонів води в день, пише Inhabitat.

На фермі змонтовані фотогальванічні елементи, які генерують енергію. Для поливу застосовується технологія зрошення.

Окрім створення «зелених» робочих місць, проект спрямований на боротьбу з бідністю в регіоні. Донори проекту — уряд Норвегії та Європейський союз.

«Проект Sahara Forest показує, що застосування інноваційних технологій може створити революцію в землеробстві», — каже Відар Хельгесен, міністр з питань клімату та навколишнього середовища Норвегії.

Sahara Forest — лише старт. У підсумку в Йорданії планують відкрити центр площею 20 гектарів. Автори проекту вважають, що згодом країна може стати центром «зелених» систем.

Технології вирощування овочів в пустелі активно розвиваються в Ізраїлі. За рахунок краплинного зрошення фермери не тільки закривають внутрішній попит, але і вирощують продукцію на експорт. 

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