Найближчі два дні в річках України очікується підйом рівня води. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
Так, 27—28 лютого на рiчках басейну Прип’ятi в межах Рiвненської та Житомирської областей очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3—0,7м щодо попередніх рiвней. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву та часткове пiдтоплення сільськогосподарських угiдь. Подальше руйнування льодового покриву, мiсцями льодохiд, спричинить формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води.
Також 27 лютого очiкується продовження розвитку весняної повенi з пiдйомом рiвнiв води над рiвнями:
— на дiлянці Днiстра Галич-Залiщики на 0,3-
— на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,3—1,0 м, бiля с.Лiтовиж на 1,0—1,5 м, мiсцями можливий вихiд води на заплаву;
— на річках басейну Прип’яті в межах (Волинської, Рівненської обл.) на 0,3—1,0 м, руйнування льодового покриву, місцями вихід води на заплаву, затоплення сільгоспугідь.
В першiй половинi доби 27 лютого на Днiстрi бiля м.Залiщикiв (Тернопiльська обл.) очiкується проходження паводкової хвилi водопiлля висотою 480-