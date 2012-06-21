Дружинам оленярів, так званим чумробітницям, з 2018 року платитимуть зарплату за ведення господарства в чумі, так як ця посада увійшла до реєстру професій Росії. «Чумробітниця вже законом затверджена, у неї будуть виплати, буде заробітна плата ... з нового року», – повідомив губернатор Ямало-Ненецького автономного округу Дмитро Кобилкін.
У минулому дружин оленярів на Ямалі оформляли як «оленярів третього, найнижчого, розряду», однак ця посада не відповідала їхнім функціям і не гарантувала дотримання соціальних прав. За словами губернатора, округ «бився і переживав» за вирішення цього питання, адже чумробітніці – це «основа корінних жителів Ямалу і їх майбутнього».
Дмитро Кобилкін зазначив, що багато чумробітниць – це багатодітні матері. «Найбільша кількість багатодітних сімей по динаміці – у корінних жителів, найбільша кількість новонароджених дітей – серед корінного населення», – сказав губернатор.
У Ямало-Ненецькому автономному окрузі нині проживає 42 тисячі представників корінних народів Півночі – ненці, ханти і селькупи. Всього ж в Росії живуть 250 тисяч представників різних корінних народів, більше половини з них проживає в Арктиці.