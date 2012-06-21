Минулого вівторка, 19 січня, в одному з найбільш посушливих місць у світі випали незвичайні опади. У пустелі Сахара на північному заході Алжиру, недалеко від міста Айн-Сефра, піщані дюни засипали крижані кристали. Місцевий фотограф Карім Бушетата зобразив дивну погоду.

Айн-Сефра знаходиться на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря. Місто оточене Атласькими горами. За даними Sky News, в той час як літні температури в регіоні регулярно піднімаються вище 38˚С, в січні в середньому вони набагато нижче 14˚С. У вівторок сніг випав після того, як температура опустилася до – 3˚С.

Сніг в північній частині Сахари незвичайне, але не безпрецедентне явище. Січень 2021 став уже четвертим за 42 роки, коли Айн-Сефра покрилася снігом. Попередні випадки були в 1979, 2016 і 2018 роках. Але ті снігопади були набагато сильніші за цьогорічний. Наприклад, у 2018 році в деяких районах на північному заході Алжиру випало до 40 сантиметрів снігу, а заметіль 2016 року покрила деякі регіони шаром в 1 метр, пише Live Science.

Сахара – найбільша і спекотна пустеля в світі, що тягнеться більш ніж на 8,6 мільйона квадратних кілометрів в північній частині Африки між Атлантичним океаном і Червоним морем.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»