В угорському місті Ніредьгаза відкрили школу з українською мовою навчання. Це філія освітнього закладу з мовою Шевченка в Будапешті, в якому цього року вперше пролунав дзвінок. В обох цих закладах навчатимуться приблизно 100 дітей переважно з українських або змішаних родин. Більшість із них вимушено переїхали в Угорщину через війну в Україні.

Школу буде названо ім’ям Лесі Українки. За словами директорки Вікторії Бернард, до освітнього закладу записалося 30 дітей. Класи — з 1 по 11. Однак оскільки необхідної кількості учнів поки що не вистачає, окремі зведуть у загальні групи відповідно до віку.

У школі вивчатимуть два предмети — українську мову та літературу, а також народознавство. Організовуватимуть заходи з відзначення державних українських та релігійних свят. По закінченні навчання випускники отримуватимуть атестат. Після іспиту вони зможуть отримати сертифікат про володіння іноземною мовою, що обов’язково у звичайній державній угорській школі, а також під час вступу до вишів.

Уроки у школі відбуватимуться здебільшого після обіду, бо в першій половині дня учні відвідуватимуть традиційні угорські школи. Навчальну програму сформовано так, щоб заняття не переобтяжували учнів і вони ходили на них із задоволенням.

В урочистому відкритті української школи в Ніредьгазі взяли участь голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко, директорка Європейського об’єднання територіального співробітництва ТИСА (ЄОТС Тиса) Андеа Сабоне-Цап, голова загальних зборів області Саболч-Сатмар-Берег Оскар Шестак, очільниця самоврядування українців міста Ніредьгаза Юдіт Софілканич.

Володимир Чубірко наголосив на важливості школи для обох країн, бо дотепер в Угорщині працювали лише недільні українські школи. Він висловив подяку уряду Угорщини та депутатові державного самоврядування українців Угорщини Ліліані Грексі за роботу, завдяки якій школа відкрилася.

Керівник Закарпатської облради запевнив присутніх, що область усіляко допомагатиме освітньому закладу та піклуватиметься про нього. Він передав прапори, що їх підписали закарпатські етнічні угорці, які у лавах ЗСУ захищають Україну від російських загарбників. Ці стяги привіз із фронту Посол України в Угорщині, відомий як професор з окопу, Федір Шандор.