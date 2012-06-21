В Укравтодорі показали нові дорожні знаки, які з'являться на дорогах України. Вони вказуватимуть номер дороги по національній і міжнародній класифікації.
«Номери міжнародних і національних доріг будуть вказуватися білими буквами на червоному тлі, регіональні та територіальні — чорними буквами на жовтому тлі, а обласні та районні — білими буквами на синьому тлі. Європейські коридори будуть вказуватися білими буквами на зеленому тлі», - повідомив радник глави Укравтодору Олександр Кава у соцмережі Facebook.
З'являться також стандартизовані піктограми, наприклад, «аеропорт», «залізничний вокзал». Це зробить українські дороги зручнішими для водіїв.
Раніше на черговому засіданні Кабінет Міністрів запровадив нові дорожні знаки. З'являться такі: «Початок прикордонної смуги», «Кінець прикордонної смуги», «Початок контрольованого прикордонного району» і «Кінець контрольованого прикордонного району».