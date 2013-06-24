З 1 грудня запрацює новий цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомоги в Україну. Про це повідомляє Урядовий портал.
Отримувачі зможуть подавати декларацію онлайн з використанням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. Водночас триватиме перехідний період з можливістю подання паперової декларації до 1 квітня наступного року. Форма та зміст декларації залишаються однаковими в обох механізмах.
Електронна система дозволить створити прозорий облік гуманітарної допомоги, полегшити процедуру її ввезення та розподілу, а також унеможливить зловживання під час завезення та використання гуманітарки.
Скасовуються гарантійні листи від військових, а також запити на поставку та всі інші довідки. Також спрощується звітування - тепер звіт можна формувати в цифровій системі на основі декларацій, а більшість даних підтягнеться автоматично.
Як завозити гуманітарку з 1 грудня? Як і раніше.
Новий цифровий спосіб:
- Зареєструватись або увійти до “Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги”
- Заповнити декларацію з переліком товарів
- Система надасть унікальний код, який треба повідомити під час митного оформлення
- Розподілити допомогу
- Прозвітувати про цільове використання онлайн
Паперовий спосіб:
- Заповнити паперову декларацію за правилами, які діють з 1 березня 2022 року.
- Використання цього способу можливе до 1 квітня 2024 року