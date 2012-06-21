Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Голова Нацбанку України Яків Смолій вважає, що в 2011 році 41% дорослого населення України мав хоча б один банківський рахунок. За шість років, тобто, у 2017 році, цей показник виріс і становить вже 63%. Проте, на його думку, цей показник є ще досить малим, тому що 37% дорослого населення таких рахунків в українських фінустановах не має.
Світова статистика і особливо щодо розвинених країн свідчить про те, що цей показник у більшості з них є набагато вищим, ніж в Україні. Цифри такі: Чеська Республіка (81%), Угорщина (75%), Білорусь (81%), Австрія (98%), Королівство Нідерланди (100%), Данія (100%).
Голова НБУ підкреслив, що країні потрібно стимулювати розвиток новітніх фінансових технологій, посилювати захист прав споживачів і працювати над підвищенням фінансової грамотності населення для підвищення рівня фінансової інклюзії.
«Громадяни України побоюються тримати гроші у вигляді депозитів на банківських рахунках. Ми знаємо про те, що поза банківською системою, тобто на руках у людей, знаходяться від 40 до 50 млрд доларів. Громадяни просто ховають їх вдома і ця сума, за моїми спостереженнями, постійно зростає. Коли люди довірятимуть нашій банківській системі і будуть надійно захищеними, тоді вони і понесуть свої гроші до фінустанов. Проте наразі про таку тенденцію говорити не доводиться», — сказав у коментарі «Урядовому кур’єру» незалежний економіст Ігор Довженко.