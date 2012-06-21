Мета нового закладу — вдосконалити систему підготовки фахівців і збільшити кількість футбольних тренерів серед випускників вишів. Інститут футболу — спільний проект вітчизняної футбольної федерації та Національного університету фізичного виховання і спорту, який має підтримку двох міністерств: освіти і науки й молоді та спорту. Днями угоду про створення Інституту футболу підписали президент Федерації футболу України Андрій Павелко та ректор НУФВСУ Євгеній Імас.
На презентації зазначали, що новий інститут сприятиме створенню умов для розвитку футболу за трьома основними напрямами: кадровим, методичним і науковим.
«Нашому футболові нині необхідні не лише розроблення стратегії, програми розвитку, а й достатня кількість фахівців тренерського цеху, які опанують передовий досвід провідних країн. Введений в експлуатацію завод з виробництва штучних полів дасть змогу збільшити кількість футбольних шкіл та секцій у всій країні. Саме там і знадобляться спеціалісти — наставники майбутніх гравців юнацьких, молодіжної та національної збірних», — наголосив під час презентації проекту президент ФФУ. За словами Андрія Павелка, у стінах реабілітаційної медичної лабораторії на базі Інституту футболу будуть умови для відновлення і гравців збірних, і воїнів АТО, які лікуються у Головному військовому клінічному госпіталі Києва, з яким Федерація футболу тісно співпрацює.
Згідно з угодою, буде удосконалено систему підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра зі спеціальності «Фізична культура і спорт» (спеціалізація «Тренерська діяльність у футболі»). У НУФВСУ буде запроваджено магістерську програму «Футбол у системі резервного спорту», а ФФУ та університет сприятимуть працевлаштуванню магістрів. Фахівці інституту візьмуть участь у розробленні комплексної програми розвитку футболу в Україні.
ФФУ сприятиме створенню та функціонуванню на базі кафедри футболу НУФВСУ методичного кабінету дитячо-юнацького футболу і забезпечить методично загальнонаціональний проект «Урок футболу». Окремим пунктом передбачено створення та функціонування комплексної наукової групи та спеціалізованої лабораторії у структурі науково-дослідного інституту НУФВСУ для супроводу підготовки збірних команд України з футболу. На медичній базі вишу проводитимуть операції.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»