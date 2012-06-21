У Києві стартували «Вечори французького кіно», які особисто відвідала режисерка Ніколь Гарсія. Саме вона представила київській публіці свій новий фільм «Ілюзія кохання» — чуттєву мелодраму з конкурсної програми Канського кінофестивалю.
У головних ролях — Маріон Котійяр і Луї Гаррель. Не всі розуміють Габрієль, особливо її мати, яку виконала сценаристка та режисерка Бріджіт Роюан. Саме вона стає ініціатором весілля доньки з Жозе. Глядач бачить шлюб Габріели, схожий на тюремне ув’язнення, очима героїні Маріон Котійяр, володарки премії «Оскар».
Але все змінює хвороба Габріель. У неї виявили сечокам’яну хворобу і чоловік відправляє її в санаторій. Саме там її шляхи перетинаються з пораненим ветераном Індокитайської війни Андре (Луї Гаррель).
Основний режисерський трюк приховано, тож тільки переглянувши фільм до кінця, можна його дізнатись.
— Я сподіваюся, що українські глядачі тепло відгукуватимуться про фільм, хоча історія й не проста, — сказала Ніколь Гарсія на зустрічі з журналістами. — І хоча події відбуваються в 50-ті роки минулого століття, думаю, багато хто знайде щось спільне між головними героями і собою.
А на запитання, чому вона сама ніколи не знімається в своїх фільмах, Ніколь відповіла так:
— Я не можу одночасно бути й актрисою, й режисером, бо актриса й режисер — це різні професії, у них різна енергетика. У режисера глибший погляд і більш широкий ракурс на процес творення фільму.
«Вечори французького кіно» стартували в Україні 25 січня, перегляди відбуваються у Києві, Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Маріуполі, Одесі, Сумах, Харкові та Чернівцях. У Києві фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.
У програмі фестивалю — фільм «Комівояжер», нова робота іранця Асгара Фархаді, «Прекрасні дні в Аранхуесі» — фільм Віма Вендерса, знятий французькою мовою за мотивами однойменної п’єси драматурга Петера Гандке й анімація «Червона черепаха» — стрічка, створена спільними зусиллями Франції та Японії.
Настя ІВАНЦОВА
для «Урядового кур’єра»