Міністерство інфраструктури спільно з «Укрзалізницею» провели переговори з американською компанією Greenbrier, яка зацікавлена у співпраці з українським перевізником і вивчає можливість будівництва 10 тисяч вагонів в Україні з «максимальною локалізацією виробництва».
Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян наголосив, що прихід стратегічних інвесторів до України – це нова якість транспортної інфраструктури та розвиток економіки. Заступник Міністра інфраструктури Надія Казначеєва зазначила, що вихід компанії Greenbrier на український ринок може стати важливим кроком для розвитку залізничних перевезень, а також є потужним сигналом для інших іноземних інвесторів: «Міністерство інфраструктури дуже зацікавлене і підтримує таких інвесторів, як Greenbrier, оскільки це не тільки фінансові інвестиції, але й впровадження міжнародного досвіду ефективного управління залізничними вагонами».
Під час переговорів сторони домовилися перейти до більш практичної співпраці, а саме розробки потенційної моделі співробітництва за участі Greenbrier, «Укрзалізниці» та міжнародних фінансових інституцій. Керівництво компанії Greenbrier висловило зацікавленість у співпраці з ПАТ «Укрзалізниця». У намірах компанії є будівництво майже 10 000 вагонів в Україні з максимальною локалізацією виробництва.