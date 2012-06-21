За три місяці в Україні зафіксовано 62 випадки ботулізму, з них 9 летальних, повідомила заступник міністра охорони здоров’я України з питань євроінтеграції Оксана Сивак. За її словами, майже всі випадки пов’язані зі вживанням риби домашнього і промислового виробництва.
«Із сироваткою – суперпроблема. Ми можемо використовувати лише зареєстровані препарати. На сьогодні жодного препарату в Україні не зареєстровано. Усі перемовини з виробниками закінчилися неуспішно. Виробникам постачати препарати невигідно. Ми маємо домовленості з міжнародними організаціями щодо гуманітарної допомоги сироватками проти ботулізму», – розповіла Сивак.
За її словами, Україна нині просить надати препарати проти ботулізму Міжнародний Червоний Хрест і ООН.
Ботулізм – це гостра інфекційна хвороба зараз зустрічається рідко, але може мати летальні наслідки. Її збудником є бактерії, які містяться у їжі та виділяють токсини, що призводять до нервового паралічу.
Торік від ботулізму в Україні померли 12 людей.