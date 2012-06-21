Відсьогодні вводиться адміністративна відповідальність за виготовлення і пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки.
Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва і пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки" в четвер, 15 червня, набув чинності.
Закон був прийнятий Верховною Радою України 16 травня і 14 червня був опублікований.
Він доповнює Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, що встановлює відповідальність за виготовлення та пропаганду георгіївської стрічки.
Згідно з документом, публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської стрічки чи її зображення тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської стрічки або предметів, що містять її зображення.
Такі ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, а також виготовлення або поширення георгіївської стрічки чи її зображення тягнуть за собою накладення штрафу від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб та з конфіскацією георгіївської стрічки або предметів, що містять її зображення, у всіх випадках.
Ініціатором законопроекту виступив нардеп від "Народного фронту" Антон Геращенко, який ще в 2015 році виступав за заборону георгіївських стрічок на законодавчому рівні.