За останніми даними міністерства, уже зібрано 10 мільйонів тонн зерна на 3,1 млн га (32% від запланованих 9,4 млн га) при середній врожайності 32,6 ц/га.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства України.
«Потреби країни в продовольчому зерні, для кормових цілей і для переробної промисловості задовольняються повністю. Обсяг експорту буде перевищувати обсяг внутрішнього споживання», – прокоментував перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Максим Мартинюк.
Незважаючи на незначне зниження врожайності, завдяки світовій кон’юнктурі цін на зерно, міністерство очікує, що річний фінансовий результат роботи сільгоспвиробників буде на рівні минулого року.