У Києві у вівторок, 31 жовтня, очікуються пориви вітру до 15-20 м/с та невеликий мокрий сніг із дощем. Про це повідомляє прес-служба КМДА із посиланням на Укргідрометцентр.
«За прогнозами синоптиків, 31 жовтня у Києві хмарно, невеликий мокрий сніг із дощем, вітер північно-західний, 9-14 м/с, температура вночі — 0-2° тепла, вдень — 3-5°», — йдеться у повідомленні.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру:
♦ усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
♦ якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
♦ у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
♦ уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.