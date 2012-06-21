У зв'язку зі зменшенням обсягів виробництва в Україні очікується стрімке підвищення цін на м'ясо.Про це розповів виконавчий директор «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин, пише «ГолосUA».
«У нас стрімко падає кількість поголів'я, відповідно, падають обсяги виробництва м'яса, тому тенденція зростання цін триватиме. Причому тенденцію до зростання цін ми спостерігаємо ще з початку цього року, незалежно від того, святкові дні чи ні», ― заявив експерт.
Пан Пендзин додав, що м'ясо, яке ми вживаємо на сьогодні, невисокої якості, зокрема, курятина.
«Структура м'яса, яке ми вживаємо, досить погана, у нас дуже багато неякісної курятини. Для порівняння, в Європі люди їдять 50% яловичини, 30% свинини і 20% курятини. Українці їдять 56% курятини, 12—13% яловичини, а решта ― свинина. А курятина на сьогодні ― це суцільна хімія», ― зазначив він.