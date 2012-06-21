Міністерство освіти і науки готове підтримувати проекти, що займаються створенням справді якісних електронних підручників з інтерактивними завданнями та мультимедійними додатками. Про це заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час презентації роботи електронних підручників у одеській гімназії № 2.
«Ми вже рухаємся у напрямку переходу на електронні підручники. Відтепер видавництва обов’язково надаватимуть МОН електронну версію підручника, але цього недостатньо – маємо працювати над мультимедійними додатками, що є в таких підручниках у більшості цивілізованих країн світу. Є навіть держави, що не закуповують паперові підручники – виключно електроні», – розповіла міністр.
Директор та педагоги гімназії №2 пояснили переваги електронних підручників. Зокрема, вони дають можливість контролю за роботою школяра, є мультимедійними та інтерактивними, що цікаво для учнів, можуть бути доступними на багатьох ґаджетах одночасно.
Розробники, що наразі сконцентровані на створенні платформи для інтерактивних підручників, наголошують, що така форма навчальних матеріалів значно дешевша за паперову. Також вони звертають увагу, що з року в рік держава змушена витрачати на підручники дедалі більше коштів.
«Кошти річ важлива, але другорядна. Важливіше, що такий формат може бути цікавим для сучасних дітей, заохотити їх до навчання, а також стати фактором, у зв’язку з яким шкільний портфель стане легшим. Мені здається, що ваша платформа – гарна регіональна практика, яка заслуговує на поширення в усій Україні», – додала Лілія Гриневич.