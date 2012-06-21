Президент Петро Порошенко має намір провести референдум щодо вступу України в НАТО. Про це він заявив в інтервю німецькій медіагрупі Funke Mediengruppe.

За його словами, чотири роки тому тільки 16% громадян України підтримували референдум, зараз таких 54%.

«Як президент, я керуюся думкою свого народу і проведу референдум з питання членства в НАТО», сказав пан Порошенко.

В інтервю, опублікованому, зокрема, в газеті Hamburger Abendblatt, український президент пообіцяв зробити все можливе, щоб домогтися членства в Північноатлантичному альянсі, якщо народ України проголосує на референдумі за входження.

Раніше Петро Порошенко неодноразово заявляв, що вступ у НАТО залишається стратегічною метою України.

«Цей показчик непорушний, як Полярна зірка на зоряному небі. Все, що ми здійснюємо в оборонній галузі, ми робимо, міцно тримаючи в руках компас, стрілка якого вказує на Північну Атлантику», сказав він у щорічному посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України у вересні минулого року.

У липні минулого року, на саміті НАТО у Варшаві, Україна і альянс уклали пакет підтримки, який передбачає співпрацю в 40 галузях.

Кремль, як правило, болісно реагує на заяви української влади про прагнення до Північноатлантичного альянсу.

У листопаді 2014 року в інтервю BBC прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що Росії потрібна «стовідсоткова гарантія»того, що жодна країна не думає про вступ України в НАТО. Однак, додав Пєсков, ніхто такої гарантії Росії так і не дав, і ця ситуація змушує Москву нервувати і вживати заходів обережності.

Українська влада і НАТО звинувачують Росію у постачанні зброї прибічникам самопроголошених «республік»Донбасу і в прямій військовій участі у конфлікті на сході України. Москва ці звинувачення послідовно відкидає.

У ніч проти 29 січня під Донецьком, в районі Авдіївки, відновилися активні бої. Сторони звинувачують одна одну в застосуванні важкого озброєння і обстрілах житлових кварталів.

У середу генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію використовувати свій «значний вплив»на сепаратистів на сході України з тим, щоби припинити бої поблизу Авдіївки.

ВВС Україна