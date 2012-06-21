Пологи в Україні будуть платними з 2019 року. Такі нововведення передбачаються новим проектом медичної реформи. Про це йдеться в сюжеті програми «Сніданок з 1 + 1».
Платити доведеться за планові пологи. Породілля буде отримувати пакет усіх послуг, а оплата буде проходити через державне агентство — Національну службу здоров'я.
Якщо ж у породіллі немає коштів на оплату пологів, вона зможе народжувати безкоштовно, проте їй не нададуть окрему палату. Також безкоштовними будуть екстрені пологи. Робота лікарів у такому випадку буде вважатися екстреною допомогою, яка покривається державою.