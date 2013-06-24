Перші 14 будинків для великих прийомних родин із прифронтових регіонів почали будувати в Україні. Їх будують за ініціативи Фундації Олени Зеленської “Адреса дитинства” у 8 областях. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сьогодні в Україні налічується 1310 великих прийомних родин. У них виховують від 5 до 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За час повномасштабної війни без дому залишилися щонайменше 80 таких родин. Вони виїхали у більш безпечні регіони України, але так і не мають постійного місця проживання.

У презентації проекту взяла участь Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

“Для того, щоби кожна дитина виховувалась в родині, важливо, аби спільнота прийомних батьків збільшувалася. Будинки для прийомних сімей - це вагома підтримка для тих, хто бере на себе відповідальність і приймає у сім’ю дітей. Ми хочемо, аби допомога таким сім’ям не була формальною. І саме будівництво будинків є одним із ключових напрямків роботи для нашої команди також” - зазначила Оксана Жолнович.

Однією із перших новий дім матиме родина Алли та Олександра Ярославцевих із Запорізької області. Їхня домівка в рідній Михайлівці вщент зруйнована. Батьки з одинадцятьма дітьми наразі орендують житло в Борисполі.

“Коли рік тому з’явилася моя Фундація, щоби допомагати українцям долати гуманітарні, освітні, медичні виклики, які виникли через війну, одні із перших, кому ми стали допомагати - великі прийомні родини. Кожній четвертій ми надали необхідні речі – від меблів та одягу до ноутбуків. Але ви здогадуєтеся, який їх запит був основний: дім. Ми не можемо на разі повернути їм їхній дім. Але ми можемо дати дитинству, яке опинилося у вигнанні, нову адресу, яка стане улюбленим домом”, – сказала перша леді.

Нові будинки для великих прийомних родин будуть інклюзивними, енергоефективними та матимуть облаштовані укриття.

Проект “Адреса дитинства” реалізується винятково коштом міжнародних донорів.