У Міністерстві соціальної політики України повідомили оновлені дані про кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.
Станом на 24 липня 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на облік взято 1 мільйон 580 тисяч 646 переселенців або 1 мільйон 270 тисяч 372 сімей з Донбасу та Криму, повідомили у відомстві. Також у міністерстві розповіли, що станом на 24 липня одержувачам допомоги профінансовано 1 млрд 654 млн 700 тисяч гривень.