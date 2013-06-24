В Україні активно триває сівба озимих культур. Аграрії всіх областей, окрім Закарпаття, посіяли вже 1 155 тис. га, з яких – 905,9 тис. га озимого ріпаку та 249 тис. га озимих зернових (пшениці – 228,6 тис. га, ячменю – 10,8 тис. га та жита – 9,5 тис. га). Про це повідомляє Урядовий портал.
За попередній тиждень озимого ріпаку посіяно 251 тис. га, озимих на зерно – 204 тис. га.
Аграрії Волинської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Чернівецької областей завершили сівбу озимого ріпаку.
Найбільше озимих зернових посіяли аграрії Сумщини – 25,9 тис. га, або 50% до прогнозу, а озимого ріпаку – Дніпропетровщини – 93,4 тис. га, або 74,4% до прогнозу.