Сівба ярих культур підходить до завершення. Зокрема, вона вже закінчилася на Полтавщині та Кіровоградщині. Станом на перший день літа українські аграрії вже посіяли 5 млн 472 тис. га зернових та зернобобових культур, з яких:

ярої пшениці – 269,5 тис. га;

ярого ячменю – 766,1 тис. га;

гороху – 136,1 тис. га;

вівса – 145,6 тис. га;

кукурудзи – 3 892,5 тис. га;

гречки – 106,1 тис. га;

проса – 46,1 тис. га;

інших зернових та зернобобових – 109,7 тис. га.

Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

За минулий тиждень всього посіяно 193,6 тис. га зернових та зернобобових культур.

Сівбу цукрових буряків проведено на площі 213,1 тис. га. Що стосується олійних культур, то соняшника посіяно на площі 5 042,8 тис. га, сої – 1 739,3 тис. га.