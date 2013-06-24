Станом на середину жовтня 2023 року в Україні вже вдалося відновити повністю або частково 823 об’єкти медзакладів. З них 410 об’єктів відновлені повністю та ще 413 – частково. Найбільше відновлених медзакладів – у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Про це повідомляє Урядовий портал.

На сьогодні процес відновлення медичної інфраструктури є пріоритетом для держави. Адже кожен пацієнт, в кожному куточку України повинен мати безперешкодний доступ до потрібної медичної допомоги.

Саме тому, попри системні обстріли та бомбардування з боку росії, Міністерство охорони здоров’я разом із партнерами працює над відновленням медичної інфраструктури.

Загалом за понад 19 місяців повномасштабної війни ворог пошкодив 1449 об’єктів медзакладів та ще 190 об’єктів зруйнував повністю (відновленню не підлягають). Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Київської областей.

Нагадаємо, нещодавно МОЗ повідомляло про відновлення Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що на Чернігівщині, пошкодженого російськими окупантами.