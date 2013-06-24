Станом на кінець травня в Україні працює 91% мобільних мереж. Загалом для відбудови телеком-галузі до довоєнного стану необхідно 2,2 млрд грн.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Спроби росіян нищити базові станції ракетами та красти обладнання, щоб залишити нас без зв’язку, провалилися. Як і плани влаштувати тотальний блекаут і занурити українців в офлайн. Завдяки титанічній праці зв’язківців 91% мобільних мереж працює. Мільйони українців залишаються на зв’язку з рідними, знаючи, що з ними все гаразд», - зазначив він.

Федоров уточнив, що всього в Україні 35 тисяч базових станцій, з них – понад 3 тисячі пошкодили/знищили російські окупанти; 1800 вже відновлено. Загалом для відбудови телеком-галузі до довоєнного стану необхідно 2,2 млрд грн.

«Якісний зв’язок дозволяє військовим оперативно комунікувати між собою. А також отримувати інформацію з дронів та систем ситуаційної обізнаності. Дякую українському телеком-фронту, який майже щоденно працює під обстрілами, ризикуючи життям», - резюмував урядовець.

Як повідомлялось, Міністерство цифрової трансформації з початку запуску проєкту «Інтернет-субвенція», 2021 року, забезпечило понад 1 млн українців у 3268 селах швидкісним інтернетом.